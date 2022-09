Gli otto nipoti di Elisabetta II sono rimasti immobili, a capo chino, per 15 minuti attorno al feretro della sovrana, per la veglia alla bara della che segna oggi le cerimonie durante il tributo a Westminster Hall. Tutti insieme sono entrati a passo cadenzato all’interno della sala. Al terzo battito di una guardia reale William e Harry insieme ai figli di Anna, Andrea ed Edoardo hanno reso omaggio alla nonna come segno di affetto e di rispetto. William era affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figli della Principessa Anna, Harry, invece, dalle principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, insieme ai figli del principe Edoardo, Lady Louise Windsor e il visconte Severn. I volti tesi e inclinati come ultimo onore alla nonna che è stata la più regina dell’era contemporanea.

Prima dei nipoti è spettato ai figli di Elisabetta vegliare, sempre per 15 minuti, la salma della madre. “Vigil of the Princes”, questo il nome della cerimonia funebre, consiste per i membri della famiglia reale nel fare la guardia al feretro di un parente deceduto prima della cerimonia di sepoltura. Carlo, Anna, Andrea e Edoardo sono stati in piedi ai quattro lati del feretro con l’uniforme militare. Come accaduto per Harry, anche Andrea eccezionalmente ha potuto, se pur per poco tempo, indossare nuovamente la divisa, privilegio che ha perso a causa dello scandalo Epstein.

È la prima volta che Harry ha indossato l’uniforme dall’inizio del periodo di lutto in cui era rimasto fino ad ora in borghese. Gli è stato consentito pare per decisione del re Carlo III. Il quale però d’altro canto avrebbe invece deciso di escludere il secondogenito e la moglie Meghan Markle dal ricevimento che si terrà alla vigilia dei funerali di Stato, per accogliere i molti capi di Stato e leader mondiali in arrivo a Londra per rendere omaggio alla sovrana scomparsa. Lo scrive il Daily Telegraph e lo riprendono i tabloid: non è chiaro come il ‘pasticciò di protocollo – se vero – si possa essere verificato. Sembra infatti che i duchi di Sussex fossero in un primo momento previsti allo speciale evento che si terrà a Buckingham Palace. Poi però, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati esclusi dalla lista del Palazzo, perché la presenza è prevista soltanto per i membri della famiglia reale ‘in servizio’.