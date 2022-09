È balzato fuori dalla lunghissima coda di gente in attesa di arrivare fino alla bara della defunta Regina Elisabetta, per pregare per lei e renderle onore. Si è buttato sul feretro e ha cercato di afferrare la bara. La polizia lo ha subito bloccato e arrestato. I fatti, raccontati dai giornali britannici, risalgono alla notte del 16 settembre. Ora l’uomo, Muhammad Khan, 28 anni, è stato ufficialmente incriminato per disturbo della quiete pubblica. Sulla base del Public Order Act, il suo comportamento ha “causato allarme, fastidio e ansia”. Comparirà domani 19 settembre davanti al giudice. Come raccontato, Khan ha approfittato di un momentaneo black out delle telecamere in diretta continua ma la Metropolitan Police lo ha subito bloccato.