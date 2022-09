Anche Sky si è fatta il suo televisore. Il broadcaster entra a gamba tesa nel mercato delle tv di ultima generazione e la reinventa alla sua maniera surfando sull’onda dello streaming, con un device ultratecnologico che si può comandare anche solo con la voce. In pratica, basta dire “ciao Sky” per accendere la tv e trovare in pochi secondi il programma o il personaggio che si sta cercando (anche sulle altre piattaforme, da Netflix a Disney+). E per il lancio in grande stile, Sky ha puntato su una brand ambassador d’eccezione, Laura Pausini: tempismo perfetto, viene ironicamente da dire, visto che gli spot in cui accoglie a casa sua Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso, sono stati lanciati poche ore dopo la clamorosa polemica sul suo rifiuto di cantare Bella ciao.

SKY GLASS È LA TELEVISIONE DEL FUTURO DI SKY

“Personalizzata, dinamica, su misura per abbonati Sky”. Così è stata raccontata Sky Glass durante l’evento di lancio con i giornalisti. La grande novità è che basta passare davanti allo schermo per accende Sky Glass e per accedere immediatamente ai contenuti. Ma c’è di più: ad esempio agli abbonati Sky basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app già installate sulla tv. Sky Glass punta sulla nitidezza dell’immagine anche grazie alla definizione in 4k Ultra HD e su un audio da cinema con sei speaker integrati.

COSÌ LA TV DIVENTA PIATTAFORMA INTEGRATA

Sky, ma non solo, perché la tv appena lanciata è la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: oltre a quelli dell’offerta Sky, sarà possibile guardare i principali canali nazionali in chiaro ma anche quelli dei player internazionali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn. “La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo”, ha spiegato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. Insomma, basta perdere più tempo a cercare un contenuto che a guardarlo.

LE DIMENSIONI, I PREZZI E I COLORI

Ma quali sono i prezzi delle nuove tv “griffate” Sky? Tre le possibilità: il modello da 43” costa 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Si può pagare con un’unica soluzione oppure versando un anticipo o pagare in 24 o 48 rate (da 11,90 a 29,90 euro al mese). Ogni pacchetto include l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV, con l’intrattenimento, le serie e i documentari di Sky più Netflix (a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi). Al momento del lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale: ad esempio, si potrà scegliere Sky Glass da 43”, con pagamento in 48 rate, insieme all’abbonamento Intrattenimento Plus, tutto a soli 29,90 euro al mese per i primi 18mesi. Sky Glass è realizzata in alluminio anodizzato in cinque colori – nero, blu, bianco, rosa e verde – con i telecomandi abbinati.

PERCHÉ SKY GLASS È A RISPARMIO ENERGETICO

Mentre tutti si chiedevano dove fosse la brand ambassador Laura Pausini (era in Spagna a ritirare un premio), l’ad di Sky Italia spiegava che Sky Glass “è la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral”. Che significa? Che incorporando tre dispositivi in uno (TV, Soundbar e decoder) permette di risparmiare fino al 50% il consumo di energia. Inoltre, va in standby automaticamente se non utilizzata e ottimizza la luminosità dello schermo in base alla luce della stanza.