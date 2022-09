Ha 18 anni e di certo fino a oggi la sua luce è stata offuscata da quelle abbaglianti delle mogli dei suoi cugini Harry e William. Ma Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex, ha conquistato tutti già in occasione scorso Giubileo della Regina. Le sue maniere, la sua aria acqua e sapone e la vicinanza che ha mostrato con nonna Elisabetta sono piaciuti non poco. E durante la cerimonia per la morte della Sovrana, la nonna con la quale aveva un rapporto molto stretto, Lady Louise, in tubino nero e fascinator indossato già da Kate Middleton, ha conquistato il pubblico social. La 18enne ha pianto, vistosamente. Commozione alla quale gli altri nipoti si sono lasciati andare con più reticenza. Sarà, insieme agli altri cugini, presente alla veglia prevista per stasera alle 19:30 a Westminster Hall. Con lei il fratello, il visconte Severn. E da Kate, Louise non ha preso solo il delizioso copricappo: la ragazza si è iscritta alla St. Andrew’s University, l’università frequentata anche dalla duchessa di Cambridge e dal principe William.