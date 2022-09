Scontro acceso a “L’aria che tira” (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, sull’esito delle elezioni.

Emiliano, che cita Giuseppe Tatarella accreditandogli rispetto, auspica un effetto sorpresa: “Mi auguro, e probabilmente voi temete, che il popolo italiano si ribelli a una partita che sembrava già chiusa, come accadde per il referendum costituzionale di Renzi il 4 dicembre 2016. C’è solo uno che può impedire la vittoria della destra ed è il popolo italiano. Se si arrabbia anche con noi, perché ce lo meritiamo, ma nello stesso tempo non vuole un governo guidato dagli eredi del fascismo, da quelli che dicono che Mussolini era una brava persona e un buon politico, allora potremo vedere delle sorprese”.

La Russa insorge, ma Emiliano continua: “Io immagino che lei, La Russa, voglia correggere gli errori di Mussolini, il che è legittimo, però io mi auguro che gli italiani non vogliano al governo del Paese un partito che si limita a voler correggere gli errori di Mussolini”.

“No, mi basta correggere gli errori di Emiliano – ribatte il senatore di FdI – e in Puglia sono tantissimi. Lei parla bene di Tatarella ma poi dice che siamo gli eredi del Duce”.

“Perché? Non siete gli eredi del Duce? – replica Emiliano – Lei negherebbe mai il padre del vostro movimento politico?“.

“Siamo tutti eredi del Duce, se intendi eredi di quell’Italia dei nostri padri, dei nostri nonni e dei nostri bisnonni”, ribatte La Russa.

“No, guardi, si sbaglia. Io no – risponde il politico dem – Io sono erede indegno dei partigiani e di coloro che fecero la Resistenza“.

“Sei figlio di N.N., ho capito. Sei disperato”, controbatte La Russa, che in un crescendo inarrestabile sbotta accusando Emiliano di interromperlo.

“Ma io non sono disperato – commenta, sorridendo, Emiliano – Si vede anche dal mio viso”.

La Russa ribadisce: “La Meloni, secondo te, è figlia del Duce? Tu sei più vecchio della Meloni e quindi sei più vicino a quell’epoca storica”.