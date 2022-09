Botta e risposta a distanza ad Ancona tra il segretario Pd Enrico Letta e un contestatore che ha interrotto il leader mentre parlava del tema migranti durante un incontro con i candidati nelle Marche. “Buffone, vattene in Africa anziché portare i clandestini”, ha strillato dalla platea il contestatore che poi è uscito dalla sala Ridotto. Letta ha ‘sdrammatizzato’: “Mi immagino cosa sarebbe successo se avessi detto quello che stavo per dire…Cioè che la questione dei diritti civili ha a che vedere con tanti temi ma se io dovessi dire cos’è che di questa legislatura mi ha fatto più vergognare, tra le cose promesse e non fatte, è lo Ius Scholae che non abbiamo approvato…”.

Il riferimento è alla proposta di legge che prevede una riforma della legge per ottenere la cittadinanza italiana con varie condizioni per la richiesta, tra cui il completamento del ciclo scolastico di almeno cinque anni.