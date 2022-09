“Non ho avuto offerte per nessun ministero dopo le elezioni. Se dovessero arrivare, ne sarei onorata, ma risponderei di no. Sono concentrata sulla mia Regione, per la quale ho anche dato disponibilità a candidarmi per le Regionali“. Sono le parole della vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Con chi candidarmi? È prematuro parlarne adesso – aggiunge – e sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori”.

“Giorgia Meloni è una persona onesta, coerente, che si prepara, pragmatica, una donna. Io ho sensibilità diverse, certo, ma ultimamente la Meloni ha sempre dichiarato la propria lealtà all’Unione Europea – ha detto Moratti, rispondendo a una domanda di Gruber – La lealtà nei principi fondanti dell’Unione è un presupposto per poter governare, ma lealtà significa anche fare parte di un Partito conservatore che ha sensibilità diverse rispetto al Partito Popolare o Socialista”.