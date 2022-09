Un Rocky o un Rambo a Mourinho farebbe pure comodo, vista la carenza di difensori centrali. L’attore americano Sylvester Stallone ha posato sulla terrazza dei Musei Vaticani con la maglia giallorossa numero 12 ricevuta in regalo dalla Roma. Dopo aver presenziato al Gp di Monza, Stallone si trova nella Capitale per pubblicizzare il lancio di Paramount+ e della serie Tulsa King.



I tifosi della Roma, commentando la foto postata sugli account social del club, non hanno mancato di ironizzare sul tifo giallorosso di Stallone. “Che fa a Roma?”, chiude un utente. La risposta: “Un film su Lotito“. Ma in molti hanno appunto auspicato un suo utilizzo nella difesa a tre di Mou: “Prenderebbe sicuro meno gialli di Mancini“. A onor del vero, però, Gianluca Mancini in questa stagione ha giocato 7 partite senza prendere nemmeno un cartellino.