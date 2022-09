La solitudine di Harry, le lacrime di William e Meghan, la sofferenza di re Carlo e Camilla. Sono queste le immagini che che restano impresse del commovente rito celebrato questo pomeriggio dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, a Westminster Hall, dove è stata allestita la camera ardente della regina Elisabetta, condotta in processione da Buckingham Palace. Il re Carlo III e i suoi fratelli, la principessa Anna e il principe Edoardo, così come il principe William, indossavano tutti uniformi militari, mentre il principe Andrea e il principe Harry erano entrambi in giacca e cravatta: un dettaglio che rendeva visibile, sin dal primo colpo d’occhio, il distacco evidente tra la Famiglia Reale e le due “pecore nere”, il primo coinvolto in uno scandalo sessuale e il secondo fuggito in negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle. Da allora il principe Harry non è più un membro ‘lavoratore’ e ha perso tutti i suoi titoli militari, così come lo zio, il Duca di York.

Video/ The Royal Family