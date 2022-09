La clessidra è ormai agli sgoccioli: domani Fabio Fazio svelerà il nuovo progetto che lo vede coinvolto. Ma oggi, con un video sul proprio profilo Instagram, il conduttore ha voluto dare un significativo indizio. Ha spiegato, infatti, di aver salvato dalla chiusura una piccola azienda di Varazze, produttrice di cioccolato. “Domani svelo tutto ma, nel frattempo, qualche piccolo indizio. Questa storia comincia come tutte le storie con ‘C’era una volta’. C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze come me – perché lì c’erano i miei nonni – che ad ogni Pasqua e Natale ricevevano un prodotto di questa piccola azienda. Questa piccola azienda due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid, che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. E insieme ad un mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è la cosa forse più bella e più divertente che ci possa essere. Certamente è un modo per tornare indietro nel tempo, per tornare bambini”, ha detto Fazio. Appuntamento, dunque, a domani per il seguito del racconto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)