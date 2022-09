Alex Belli contro Orietta Berti. La cantante sarà opinionista, insieme a Sonia Bruganelli, della settima edizione del Grande Fratello Vip e l’attore non sembra aver digerito la scelta di Alfonso Signorini. “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”, ha commentato l’ex gieffino su Twitter. Parole pungenti, di replica ad alcune dichiarazioni di Berti sull’amore libero – professato nella scorsa edizione del Gf Vip da Belli e Delia Duran – nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. “L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”, aveva asserito la cantante. E Belli pare non aver dimenticato.

Ma chi di spada ferisce, di spada perisce. E a difendere Orietta sono intervenute altre opinioniste del piccolo schermo. Intervistata da ThePipol, Vladimir Luxuria, commentatrice de L’Isola dei Famosi, ha espresso il proprio pensiero: “Alex Belli? Avrebbe voluto fare lui l’opinionista al posto di Orietta. Rosica, semplicemente! Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona. Inoltre, aggiungo, che la giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi. Orietta Berti è giovanissima, frizzantissima, e aggiungo meno male che c’è! Non vedo l’ora di vedere i suoi look strepitosi”. Anche Patrizia Groppelli e Karina Cascella si sono unite al coro. Secondo la prima, l’ex gieffino sarebbe molto invidioso del ruolo della cantante: “Ad Alex Belli avrebbe fatto piacere essere al posto di Orietta Berti, questa è la verità. Purtroppo, c’è una grossa differenza: lui è un pony, lei un cavallo di razza – ha esordito –. Orietta è perfetta per quel ruolo, il binomio con Sonia Bruganelli funzionerà molto. Sono entrambe molto diverse e questa contrapposizione piacerà al pubblico, non ci sono dubbi. Ma poi… Belli giudica la carriera della Berti. Ma perché non pensa a costruirsene una lui? Purtroppo, la verità è una: lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna. Dovrà rassegnarsi… o al massimo aspirare a creare nuovi triangoli amorosi all’interno dei reality. Poi era completamente sparito dai radar. Nessuno parlava più di lui. Quindi aveva bisogno di farsi risentire e riacquisire un po’ di visibilità”, ha affermato.

A rincarare la dose, infine, ci ha pensato Cascella, la quale si è anche detta pronta, in futuro, a partecipare al reality come opinionista: “Alex Belli? È un cafone! Quindi esprime il suo parere da cafone quale è, semplice. Orietta Berti è una donna di tutto rispetto, e trovo disgustoso che un uomo debba esprimersi in questi termini irriguardosi nei riguardi di una donna. La Berti la ammiro molto, si è saputa reinventare e sta sempre al passo con i tempi. Per quanto riguarda il concetto del ruolo da opinionista un po’ è vero che chiamano sempre ‘gli stessi’ in tutti i reality. Secondo me bisogna osare un po’ di più. A me piacerebbe molto farlo, dico la verità. E credo che anche il pubblico se ne sia accorto che io potrei essere la persona giusta. Ma chissà, mai dire mai! Non insisto, mi prenderò semplicemente quello che mi arriverà”.