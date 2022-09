Harry Styles ha davvero sputato contro Chris Pine? Da giorni tiene banco il cosiddetto “sputo-gate”, ovvero il dibattito su quanto successo in Sala Grande al Festival del Cinema di Venezia durante la presentazione di Don’t Worry Darling, il film di Olivia Wilde che vede i due come co-protagonisti. Nel momento in cui il cantante si è piegato per sedersi, inclinando la testa verso Pine e la Wilde, dalla sua bocca è uscito come espulso con foga una specie di bruscolino o goccia di saliva. Pine si è accorto di quella che sembra la simulazione di uno sputo e ha osservato i suoi pantaloni chiari senza trovare alcuna traccia di saliva (o almeno questo pare).

Così, se nelle scorse ore Pine ha buttato acqua sul fuoco bollando l’episodio come un tentativo “di creare un dramma inesistente“, ora a parlare è lo stesso Harry Styles che ha rotto il silenzio ed ha parlato in prima persona dell’accaduto. L’occasione è arrivata durante il suo concerto a New York, tenutosi nelle scorse ore: “Questo è il nostro decimo spettacolo al Madison Square Garden. È davvero magnifico essere tornati a New York – ha detto il cantante rivolgendosi al suo pubblico dal palco -. Ho fatto giusto un salto veloce a Venezia per sputare su Chris Pine. Ma non preoccupatevi, siamo tornati!”. Ovazione per lui, ma resta il dubbio su come siano andate davvero le cose.