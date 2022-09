A chi verrebbe mai in mente di prendere ben due elicotteri per andare a bere un aperitivo sui ghiacciai? La crisi climatica mette a rischio le formazioni nevose perenni di tutto l’arco alpino e non serve ricordare quanto accaduto sulla Marmolada. Eppure Chiara Ferragni, come racconta Repubblica, è andata a godersi una bevuta su un ghiacciaio svizzero con un gruppo di amici, usando due elicotteri (combustibile fossile a gogo): a organizzare la gitarella, l’imprenditore Filippo Fiora. Insieme all’imprenditrice digitale e moglie di Fedez, l’amica Chiara Biasi. Ora, Ferragni ci ha abituati a mostrare sensibilità rispetto a tematiche di fondamentale importanza, perché stavolta è andata così? Sui social è iniziata a montare la polemica.



04 Settembre 2022 Chiara Ferragni e Chiara Biasi prendono un elicottero per andare a fare aperitivo su un ghiacciaio pic.twitter.com/tzRnS11t0l — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) September 4, 2022