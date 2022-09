“Premesso che Letta è una persona seria, corretta e competente, su queste elezioni ha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni. Non sto parlando di una coalizione politica, perché non c’è neanche a destra. Ma Letta non lo ha capito…”, così l’imprenditore Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, sottolineando che, però, in ogni caso, voterà il Pd.

Il problema dei dem, secondo De Benedetti, è stata la mancata alleanza con il Movimento 5 stelle. “Non si tratta di fare un’alleanza politica, ma di un’alleanza elettorale – spiega l’imprenditore – Letta ha sbagliato a fare questa scelta, si è impuntato sul fatto che Conte avesse fatto cadere Draghi. Conte ha fatto malissimo a far cadere Draghi, ma tu devi metterti in condizione di competere e Letta ha rinunciato a competere”.

Quindi De Benedetti conclude: “Ci ha predicato il ‘campo largo’ e poi è finito in un campetto. Di fronte a questa destra bisognava fare un Cnl e metterci dentro tutti e non avremmo avuto un governo di destra” .