Avere diciotto anni e cambiare città può non essere facile. Nemmeno se sei una delle promesse del calcio italiano. Si è trovato in questa situazione Wilfried Gnonto, che si è trasferito dallo Zurigo al Leeds, in Premier League. Appena arrivato nel Regno Unito, il calciatore ha incontrato l’allenatore della sua nuova squadra, Jesse Marsch. Strette di mano e un abbraccio, poi la conversazione tra i due è incominciata distendendosi tra grandi sorrisi.

Dopo pochi secondi, Marsch ha concesso il weekend libero a Gnonto per permettergli di ambientarsi al meglio e si è allontanato insieme a lui per andare a conoscere i suoi genitori. Un gesto di gentilezza e accoglienza, che è diventato virale sui social dei Leeds.

L’attaccante, arrivato in Premier League a un prezzo di 4,5 milioni di euro, si è detto entusiasta della sfida che lo attende: “Giocare qui è qualcosa che ho sempre desiderato e che mi ha spinto a lavorare ancora di più, non vedo l’ora di vedere i tifosi e aiutare la squadra”.