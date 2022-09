Il matrimonio con Francesca Verdini? O, piuttosto, un terzo figlio? Da quando Matteo Salvini si è lasciato scappare quella mezza frase sul desiderio da lui espresso alle stelle cadenti della notte di San Lorenzo, i gossip si sono scatenati. “La notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ho espresso un desiderio. Però, perché si realizzi, non bisogna raccontarlo. Però è un desiderio che non ha a che fare con la politica. Alla politica ci penso io. E non ha neanche a che fare con il calcio. Lì ce la facciamo da soli”, aveva detto infatti il leader leghista lo scorso giovedì durante un evento elettorale a Milano, rispondendo a chi gli domandava se avesse fatto un fioretto da onorare in caso di vittoria alle prossime elezioni. E subito è partita la “caccia”: neanche a dirlo, visto come va a gonfie vele la sua relazione con Francesca Verdini, subito le attenzioni si sono concentrate nell’ambito sentimentale.

Il segretario leghista ha risposto con un sorriso a chi a quel punto gli ha domandato se si risposerà: “No, però non c’è solo la politica” e anche la compagna, figlia dell’ex senatore Denis Verdini, avrebbe confidato agli amici – come scrive oggi La Stampa – che “Matteo esclude di volersi risposare, ma non di avere un altro figlio”. Eppure, scrive sempre il quotidiano torinese, “Francesca in cuor suo avrebbe l’ideale dell’amore da suggellare con le nozze”. Dopo tre anni di fidanzamento, la loro relazione al momento è più appassionata che mai: i due sono stati avvistati insieme a Ferragosto in un resort della Costa Smeralda, mentre si scambiavano baci ed effusioni in piscina. Ecco quindi che prende allora sempre più piede l’ipotesi di un figlio insieme: che sia proprio questo il desiderio che Matteo ha affidato alle stelle?