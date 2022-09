“Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare“. Giovanni Allevi torna a parlare della sua battaglia contro il tumore, un mieloma diagnosticatogli lo scorso giugno. Lo fa pubblicando su Instagram una foto delle sue mani: quelle stesse prodigiose mani che hanno contribuito a consacrare il suo successo di pianista e compositore, planando sapientemente sui tasti del pianoforte. “Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne prendo nota – scrive nel post -. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante riflessiva e metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!”, scrive ancora Allevi, che nei mesi scorsi aveva spiegato come la malattia lo costringa a rallentare i ritmi. Ma non certo a fermarsi: la sua energia creativa continua a scorrere nelle sue vene, dandogli la forza per continuare a lottare con determinazione contro il cancro.

