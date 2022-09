“Con te partirò, Paesi che non ho mai…veduto e vissuto con te”. Bastano queste poche parole per far sì che Andrea Bocelli possa riconoscere il brano che in quel momento viene intonato sotto la finestra di casa sua. Qualche sera fa, infatti, un gruppo di fan si è radunato sotto la casa del tenore in Versilia con la speranza di poterlo incontrare di persona. E così è stato. Vedendo la luce accesa nell’abitazione, le giovani hanno iniziato a cantare a gran voce a mo’ di serenata “Con te partirò”, brano del 1995 che ha permesso a Bocelli di classificarsi al quarto posto al Festival di Sanremo nella categoria campioni.

La serenata ha attirato in prima battuta l’attenzione di Veronica, moglie di Bocelli. È proprio lei infatti ad aver avvisato subito il marito invitandolo ad affacciarsi per poter sentire da vicino il calore e la dolcezza del momento. Le fan, visibilmente emozionate, hanno deciso di urlare il nome dell’artista per poi iniziare l’esibizione da buskers non prima di aver gridato: “Facciamo pallavolo!”. Al termine della “performance” l’artista ha salutato così le fan per poi chiudere la finestra e rientrare in casa con Veronica. Il video, diventato subito virale su Tik Tok, riporta questa didascalia: “Sei a Forte dei Marmi e per scherzo inizi a cantare Con Te sotto casa di Andrea Bocelli e lui si affaccia a salutarti”.

Questa per Bocelli è la prima estate senza la madre, morta il 28 maggio scorso all’età di 84 anni. Fu proprio mamma Edi ad avvicinare il figlio Andrea al mondo della musica. Non solo: insieme a lei per la prima volta consegnò le audiocassette contenenti suoi brani alle radio. E grazie all’amore e al supporto di figli, Veronica e pubblico che l’artista oggi guarda avanti in vista dei prossimi progetti lavorativi. Si sono chiusi qualche giorno fa i casting relativi alla ricerca di comparse per il film di prossima uscita “Natale a casa Bocelli”. E chissà di non rivedere il tenore toscano affacciato a quella finestra intonare uno dei brani che più ha fatto breccia nel cuore di tutti noi.