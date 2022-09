Heather Parisi critica di nuovo i vaccini anti-Covid. Nei mesi scorsi, più volte, la ballerina aveva manifestato la propria posizione in materia, e ora torna sul tema rispolverando uno sketch che Fiorello ha fatto all’ultimo Festival di Sanremo, quando aveva ironizzato sui ‘no vax’ e sul complottismo (“È il vaccino, il microchip, sono i poteri forti”, scherzava lo showman muovendo il braccio in maniera incontrollata). Alle immagini sanremesi seguono poi quelle di servizi tv che danno spazio agli effetti collaterali dell’immunizzazione: persone affette da neuropatia, miopericardite, stanchezza e dolori costanti.

“Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenze altrui e per ricordare chi oggi paga le conseguenze di scelte governative criminali”, scrive la Parisi. Su Twitter però alcuni utenti le fanno notare che lo sketch di Fiorello non era incentrato sui problemi che alcune persone hanno riscontrato dopo la somministrazione del vaccino. “Grande Heather, ricordo ancora quando frequentavamo insieme il terzo anno di medicina“, ironizza qualcuno, “La famosa immunologa Heather Parisi”, cinguetta qualcun altro.