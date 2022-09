Una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente – 8.550 euro secondo Istat – comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici. È quanto emerge dall’analisi annuale di Altroconsumo sui supermercati più convenienti nel nostro Paese che identifica i punti vendita più economici nelle diverse città italiane. Secondo i dati – elaborati su un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città – in testa alle classifiche del risparmio ci sono Aldi ed Eurospin.

Due le categorie prese in esame: iper e supermercati e i discount. Se gli ultimi sono ancora i più economici (anche se i prezzi sono in crescita del 5,2%), la concorrenza di iper e supermercati è affidata ai prodotti a marchio commerciale (quelli che riportano il logo della catena), che coprono il 20% delle vendite. Altroconsumo ha valutato la convenienza delle insegne a seconda della tipologia di spesa, stilando diverse classifiche: una per la spesa mista, una per la spesa con i prodotti più economici sullo scaffale, una con i prodotti di marca, una per i prodotti a marchio commerciale (private label). In cima alla classifica per la spesa mista, troviamo Famila Superstore e Dok come insegne di supermercati e ipermercati più economiche. Diversamente, Carrefour e Bennet sono in fondo alla classifica, in quanto più costose del 11-12%.

Ai primi 7 posti nella classifica di Altroconsumo della spesa più economica in assoluto si posizionano solo discount, in cima appunto Aldi ed Eurospin, quest’anno a pari merito – i cui prezzi sono più bassi del 34% rispetto all’ultima insegna classificata, Carrefour Market. Alle spalle dei discount troviamo i supermercati Esselunga Superstore ed Esselunga, con prezzi mediamente più alti del 9 e 12% rispetto a quelli dei discount in testa. Molti italiani non vogliono privarsi dei prodotti di marca, ma è più difficile risparmiare prediligendo solo questo tipo di spesa: in base alla graduatoria per i prodotti di marca, Esselunga è la migliore per rapporto qualità/prezzo, infatti è possibile risparmiare fino al 9% rispetto alla costosa Carrefour Market, all’ultimo posto. Infine, per quanto riguarda i prodotti a marchio commerciale, dalla quinta posizione del 2021 Carrefour sale alla prima nella graduatoria del 2022, sottraendo così il posto a Conad. Invece, i meno economici sono Bennet, Eurospar ed Esselunga: sono infatti più costosi rispettivamente del 19%, 18% e 16% rispetto a quelli Carrefour. Infine, l’analisi dei prezzi per città, ha incoronato Parma come la città dove si può risparmiare di più in assoluto. Seguono a ruota Bologna, Venezia, Ravenna e Vicenza.