“Ho trovato veramente sgradevole il modo in cui sono stato trattato. Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston“, rompe il silenzio Piero Chiambretti. Il conduttore parla a “Oggi” dopo le numerose polemiche dei mesi scorsi in seguito alla richiesta al Tribunale di Torino, con citazione dell’ex compagna Federica Laviosa, mamma della sua Margherita, di modificare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia. Una riduzione del contributo mensile da 3.000 a 800 euro.

“Il fatto è che più un personaggio pubblico viene attaccato e infangato, meglio è per la vendita dei giornali. Per fortuna esiste la giustizia; per fortuna ci sarà un’udienza definitiva a settembre“, ha aggiunto il presentatore torinese. La richiesta di modificare l’accordo trovato a dicembre 2016 era nata anche a fronte di entrate dimezzate, dai 55 mila euro al mese del 2017 ai 26 mila percepiti nel 2021. Il tutto accompagnato dal sospetto che la donna “utilizzi il contributo di mantenimento per le sue personalissime esigenze”. Chiambretti dal canto suo ha assicurato alla figlia le abitudini sempre e la disponibilità di far fronte a qualsiasi circostanza per il suo benessere.

“Sono state vacanze esagerate, 24 ore su 24. Veder crescere una figlia anche d’estate è impagabile, perché in inverno lei ha scuola e io il lavoro… D’estate tutto questo non c’è, e il gioco, il divertimento, il vederla sorridere che mi dà così tanta energia, sono al centro di tutto. Quest’anno siamo stati in Sardegna, in Liguria, nel Monferrato, ma anche a Torino. Sono stati momenti diversi ma toccanti. Adesso che ha undici anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma”, ha spiegato al settimanale diretto da Carlo Verdelli con riferimento al suo nuovo show “La carica dei 100 e 1” in onda a inizio 2023 su Canale 5.

“Avremmo potuto parlarne senza arrivare a questo punto, senza finire in tribunale. È spiacevole e si sarebbe potuto evitare. Pensi che un accordo l’avevamo anche trovato. Ognuno ha il suo carattere, il suo modo di reagire alle situazioni. Dopo una relazione tanto lunga, un grande amore, è brutto che tutto finisca in questo modo”, aveva commentato l’ex compagna Laviosa in un’intervista al quotidiano La Stampa. L’ex compagna di Chiambretti aveva replicato anche all’accusa di utilizzare il contributo di mantenimento per esigenze personali: “Non è vero nulla, ho presentato anche gli estratti conti. Sono una persona normale, che vive una vita normale con la sua bambina. Ho una bella casa in centro città. Ma non c’è altro. Ho combattuto e combatto ancora contro tanti pregiudizi. In molti pensano che con Chiambretti volessi sistemarmi. Come si dice, volessi ‘appendere il cappello al chiodo’. Non è vero niente. È stato un grande amore“.

“Mi sono spostata perché mia figlia potesse stare vicino al padre e per evitarle lunghi viaggi in auto da La Spezia. Anche se qui mi sono ritrovata da sola, senza nessuno. Ho lavorato come commessa e ho cresciuto la mia bambina. Lo faccio ancora ora, senza tata fissa. L’unica cosa che mi preme è bene della piccola. E che non consideri mai suo padre un ‘cattivo padre’”, aveva concluso la donna.