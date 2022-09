Tutto si può dire tranne che l’eliminazione di Adam Pearson dall’edizione Uk di Celebrity MasterChef sia passata inosservata. Del resto, all’attore e conduttore inglese la personalità non manca e neppure il sarcasmo, grazie al quale ha saputo imporsi e raccontare anche la sua malattia e diventare anche uno degli attivisti più influenti sulla questione disabilità. La star 37enne soffre infatti di neurofibromatosi, un disturbo genetico che provoca la comparsa di tumori, in particolare sul viso, che nel suo caso nel corso degli anni sono aumentati fino a stravolgerne i connotati. Ma nonostante le difficoltà causate dalla malattia, Pearson si è sempre impegnato nel lavoro raggiungendo traguardi importanti, recitando ad esempio nella serie Beauty And The Beast: The Ugly Face of Prejudice e poi nel film Under the skin, con Scarlett Johansson.

Sempre con un obiettivo, abbattere i cliché e lo stigma sociale. “Spesso i talenti delle minoranze, e in particolare i talenti dei disabili, vengono incasellati e costretti a fare solo cose relative alla disabilità”, ha spiegato in una recente intervista a Metro. E poco prima di entrare nel talent cooking show aveva elogiato i produttori del programma per non aver “incasellato” i concorrenti disabili e apprezzando la sfida che lo attendeva. Poi le cose non sono andate come si aspettava e nella puntata del 30 agosto è stato eliminato dal gioco a causa di un errore nella preparazione di una ricetta. E subito dopo si è scusato con un video via Twitter: “Lo so, mi dispiace, lo so. Non dovete twittarmi, non dovete chiamarmi. Sento di dovere le mie scuse per avervi deluso. Ho deluso te, me, noi. Spero che, col tempo, possiate perdonarmi e farmi tornare più forte che mai. Mi prendo la piena responsabilità”.

Ma si trattava solo di un video ironico, perfettamente in linea con il suo stile, tanto che i fan hanno subito colto le sue “false scuse”, una parodia di quelle fatte da molte celebrità costrette a scusarsi pubblicamente per le loro trasgressioni o per le polemiche. Alla fine, Pearson ha chiarito la sua posizione sull’intera faccenda, rispondendo a un post sul fatto che fosse un “favoloso concorrente” e scrivendo: “Il sarcasmo, una delle tante abilità che offro”.