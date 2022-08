Ilary Blasi saluta l’estate. E lo fa con uno scatto in topless, pubblicato su Instagram. L’immagine la ritrae, in bianco e nero, con gli occhiali da sole sul viso e il seno coperto dalle braccia. A corredo, una didascalia che recita: “Goodbye summer”. Il post ha subito ricevuto migliaia di like (oltre 70mila) e, tra i commenti, numerose note di apprezzamento da parte dei fan: “Che meraviglia di donna”; “La regina di Roma”; “Stupenda”. Nelle ultime settimane, mentre la rottura con Totti riempiva i rotocalchi del gossip nostrano, la showgirl si è concessa una lunga vacanza, prima visitando la Tanzania in compagnia dei figli, poi rilassandosi alcuni giorni sulle Dolomiti. A Cortina ha incontrato l’amico e direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini, il quale ha dichiarato di averla trovata bene: “Come sta? L’ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”. Infine, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha fatto tappa in Croazia con la figlia Isabel e un gruppo di amici. Unica nota negativa dell’estate? La paura per lo smarrimento del suo gatto Alfio nei pressi di Sabaudia, ritrovato in poche ore.