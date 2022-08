Tutto è bene quel che finisce bene. Alfio è stato ritrovato e, al ritorno di Ilary a Sabaudia (al momento si trova in Croazia), potrà accoglierla con miagolii di festa. Propria questa mattina, attraverso una Instagram story, la conduttrice aveva lanciato un appello per aiutarla a ritrovare l’amico a quattro zampe: “Aiutatemi a trovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”. Sono trascorse poche ore e, ritrovato il micio, Ilary ha ringraziato tutti per l’attenzione: “Grazie a tutti, Alfio è stato trovato. In particolare, voglio ringraziare la Dott.ssa Sangiorgio e la signora Alessandra”, ha scritto su Instagram.