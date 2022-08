18 anni fa, nel 2004, aveva partecipato al Grande Fratello. Ora le porte della casa più spiata d’Italia potrebbero riaprirsi per Carolina Marconi, ma questa volta per l’edizione vip. Non c’è ancora l’ufficialità, eppure gli indizi disseminati sulle pagine social del programma fanno pensare che la Marconi sarà nel cast. Questa volta la sua partecipazione avrebbe un sapore diverso: quello del ritorno alla vita dopo la battaglia contro il cancro al seno. A gennaio aveva fatto sapere di aver sconfitto il cancro, e così si è goduta l’estate accanto al compagno Alessandro Tulli. Ora, forse, il ritorno in tv nel programma condotto da Alfonso Signorini, la stessa trasmissione che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo.