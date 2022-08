Ilary Blasi continua a girare il mondo e godersi la prima estate senza Francesco Totti. Dopo il safari in Tanzania, la piacevole permanenza in un resort a Zanzibar, il rientro in Italia e le vacanze tra il paese di origine e le Dolomiti, la conduttrice ha raggiunto la Croazia insieme alla figlia Isabel e un gruppo di amici e sta trascorrendo alcuni giorni in barca. Il gruppo ha scelto di noleggiare uno yatch sulla costa della Dalmazia, in modo da spostarsi facilmente e poter visitare il Paese. L’imbarcazione è un catamarano Lagoon 50 di nome ‘High Life’ e può ospitare fino a quattordici persone in sette cabine, una singola e sei doppie. Dispone di un grande salotto interno con un letto, sei bagni con doccia e uno spazio esterno arredato con divanetti, cuscini e reti sospese. Lo yatch è gestito dalla compagnia di charter ‘Mater Yachting’. Il prezzo? Varia in base al periodo, dalle persone che occupano la barca e dagli optional a bordo. Nelle settimane centrali di agosto, parte da 14.000 euro a settimana, a cui è necessario aggiungere i costi di cambusa, gasolio e i servizi aggiuntivi desiderati. Intanto si fanno sempre più insistenti i rumors di una prossima intervista di Blasi: secondo Dagospia, sarà presto ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.