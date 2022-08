Ventre piatto, fondoschiena e seno decisamente generosi. Le app del fotoritocco fanno miracoli, e proprio su questo punto vuole insistere Flora Canto. La showgirl ha postato due foto: la prima nella quale usa provocatoriamente FaceApp, e la seconda in cui si mostra al naturale. Una frecciatina a tutte quelle influencer che sui social si spacciano per quello che non sono, inseguendo canoni di bellezza poco aderenti alla realtà. “Quando vedo le influencer e non solo… con questi meravigliosi fondoschiena… e i vitini piccoli piccoli penso ‘che brave!!! Bevono tanta acqua e fanno tanto sport!’ Poi però mi ricordo che c’è FaceApp e tutto diventa più facile! (per me e per loro)” scrive la moglie di Enrico Brignano. Tra i commenti anche quello di Elena Santarelli, che osserva: “Io bevo acqua e faccio sport ma sono come nella tua seconda foto, quindi stiamo bene”.

