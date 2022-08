Francesco Chiofalo è nuovamente in piedi. Dopo il ricovero a seguito di una serata in discoteca nei pressi di Ragusa (Sicilia), nelle prime immagini trapelate ha lo sguardo basso, concentrato a camminare, le stampelle e la gamba destra sollevata da terra. L’ex concorrente di Temptation Island ha ricominciato, così, a fare i primi passi fuori dall’ospedale e il momento è stato immortalato su Instagram dalla fidanzata Drusilla Gucci, la quale ha scritto “Il mio guerriero”, corredato da un cuore rosso. Nel video condiviso lei lo incoraggia, lui risponde che deve abituarsi a mantenere l’equilibrio con le stampelle.

Pian piano, dunque, l’incubo dello scorso 20 agosto sembra svanire. A seguito dell’incidente, i fan erano rimasti in apprensione fino a giovedì, quando Chiofalo li ha tranquillizzati attraverso una storia sul proprio profilo social: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. (…) Grazie del sostegno, sono senza parole”. L’ex pupo a La Pupa e il Secchione show sembra stare meglio. Si attendono aggiornamenti.