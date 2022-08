Martina Berluti era iscritta all’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres. Due mesi fa aveva vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani Young rider Endurance disputati a San Rossore, una frazione di Pisa. Sabato si stava allenando in Sardegna, quando all’improvviso il suo cavallo durante la corsa è scivolato, facendo cadere la giovane che è rimasta gravemente ferita. La 17enne rider è stata subito trasportata in elicottero all’ospedale Santissima Annunciata di Sassari, dove è morta dopo un giorno passato in rianimazione.

A dare la notizia della scomparsa è stato il comitato sardo della Federazione italiana Sport Equestri, sulla propria pagina Facebook: “Il Comitato regionale Fise Sardegna, il presidente e tutti i componenti del consiglio direttivo del Cr Fise Sardegna sono vicini al dolore dei familiari tutti e porgono le più sentite condoglianze”. “Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba – scrive sul social network il tecnico di Endurance della Fise Sardegna, Anna Teresa Vincentelli – che aveva iniziato da bambina con le gare sui pony e poi era arrivata sino ai campionati italiani“.