Costi raddoppiati e triplicati per luce e gas. La sorpresa, attesa ma non in queste proporzioni, è arrivata in bolletta a molti ristoratori ed esercizi commerciali in tutta Italia: “Da 8.000 a 15.000 euro per la corrente elettrica – si sfoga a ilFattoQuotidiano.it il ristoratore genovese Massimo Travaglini – con un aumento del genere non possiamo reggere più di tre mesi senza indebitarci”. Anche in Liguria l’associazione dei categoria dei pubblici esercizi aderisce all’iniziativa “bollette in vetrina” lanciata da Fipe Confcommercio: “I clienti devono conoscere la situazione reale – spiegano in una nota – bollette mostre, triplicate rispetto a un anno fa a causa dell’aumento dei prezzi”. Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini e la sospensione dell’attività in attesa di un qualche intervento di sostegno da parte del governo.