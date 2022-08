Sembra quasi una scenggiatura. Nel quadro dello scontro ambientalista mai di fatto superato tra pro e contro Jova Beach Party, l’Ansa fa sapere che un’ora dopo il “concertone” di fine estate, quindi intorno all’una, sulla spiaggia del lido “beach boyz” a Castel Volturno, in località Villaggio del Sole, una trentina di piccoli di tartaruga Caretta Caretta sono emersi dalla sabbia e si sono avviati verso il mare, guardati a vista dai volontari dell’associazione Domizia, che curano i siti di tartaruga sul litorale casertano e napoletano con l’Enpa Salerno per conto del progetto “Caretta in vista” della stazione zoologica Anton Dohrn. Il Jova Beach Party è andato in scena a 500 metri di distanza, al Fiore Flava Beach. “Concerto sulla spiaggia e siti di Caretta Caretta possono coesistere – ha detto il presidente dell’associazione Domizia Vincenzo Ammaliato – l’importante è che vi siano attenzione e rispetto reciproci”. I piccoli sono stati “scortati” dai volontari e hanno trovato facilmente il mare, anche perché il posto in cui sono nati è poco urbanizzato e non ci sono in zona case e dunque di luci che potevano influenzare l’orientamento delle piccole tartarughe. “Ora aspetteremo 48 ore per eventuali altre schiuse – spiega Ammaliato – e nel caso non ve ne fossero, scaveremo per vedere se vi sono altre uova”. Al momento a Castel Volturno sono nate oltre 130 tartarughe in tre siti, e si attendono schiuse in altri due lidi. E come ha commentato la notizia l’entourage di Jovanotti? ”Sono da sempre convinto che dal lavoro condiviso e dalla collaborazione possano nascere opportunità e occasioni per tutti. È importantissimo parlare di ambiente, favorire il dialogo e mantenere sempre alta l’attenzione. Abbiamo sempre lavorato attenendoci scrupolosamente alle normative insieme alle commissioni di tutte le istituzioni coinvolte e con il massimo rispetto per le spiagge. E La collaborazione con WWF ci garantisce una perfetta interazione con ciascuna realtà locale. Ringrazio il presidente Ammaliato per la meravigliosa notizia”, le parole di Marco Sorrentino, il manager del cantautore toscano.