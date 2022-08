Arriverà nel a dicembre 2022 a Milano “Core“. Si tratta del club newyorkese tra i più esclusivi al mondo fondato nel 2005 da Jennie e Dangene Enterprise, e dopo la sede nella Grande mela è atteso appunto anche nel capoluogo lombardo in Corso Matteotti 14. Negli Usa l’iscrizione costa oltre 50mila dollari, ma la “buona” notizia è che in Italia il prezzo sarà di 10 mila euro (“a crescere mano a mano che ci si avvicina all’apertura”, specificano dall’ufficio stampa). “L’immobile, attualmente in fase di restauro da architetti milanesi (M2 Atelier), secondo i più alti standard di architettura e interior design, ha un cortile nascosto, e molteplici terrazze – una con sculture. All’interno, spazi segreti che possono aggiungere un’inedita dimensione al modo di vivere milanese, sia per i suoi soci che per i loro ospiti” si legge su UrbanLife.

“Core” sarebbe dovuto arrivare a Milano nel 2020, ma il cartello fuori dal cantiere parla di maggio 2023. I soci avranno accesso a una serie di suite, collezioni di artisti, chef stellati, teatro e cinema privati e pure una libreria. In più potranno usufruire di una programmazione culturale di 250 eventi l’anno. Solo 500 le persone ammesse, e come riporta Milano Today.