“Una delle cose più coraggiose che io abbia mai fatto è stata restare nel mio matrimonio“. Hillary Clinton torna a parlare pubblicamente del suo matrimonio con Bill Clinton e lo fa nella serie Gutsy (che significa coraggiosa), il ciclo di interviste al via dal 9 settembre su AppleTV+, nel quale l’ex segretario di Stato e sua figlia Chelsea incontreranno “donne pioniere, attiviste, guide di comunità ed eroine di tutti i giorni”. Tra queste ci sono anche Goldie Hawn, Kim Kardashian, Jane Goodall, Megan Thee Stallion e il reverendo Whittney Ijanaten, cappellano della UCLA officiante di matrimoni (molti dei quali LGBTQI+).

Proprio quest’ultima ha rievocato con la senatrice del Partito Democratico americano alcuni dei passaggi più complicati delle sue nozze con l’ex presidente, la cui infedeltà venne data in pasto al mondo dopo lo scoppio del sexgate innescato della relazione extraconiugale con Monica Lewinsky. “Hai un matrimonio che è stato esposto al pubblico sin dall’inizio. Hai detto che la cosa più coraggiosa che tu abbia mai fatto è stata rimanere nel tuo matrimonio”, dice nel trailer della serie la Ijanaten. Come risponde la Clinton? Concorda con il reverendo sul fatto che il suo stia stato un atto “coraggioso”, poi afferma: “Ciò non significa restare nel matrimonio che sia giusto per tutti“. E non è la prima volta che l’ex segretario di Stato utilizza l’aggettivo gutsy parlando delle sue crisi coniugali, tanto che alla presentazione del libro che scrisse insieme a sua figlia, The Book of Gutsy Women, disse: “Mi hanno chiesto qual è stata la decisione più (coraggiosa) della mia vita. Ho risposto subito: continuare il mio matrimonio”. Poi in un’altra intervista, aggiunse: “Non voglio addolcire nulla, a tratti è stato travagliato, ma io e Bill ci siamo sempre amati e sostenuti a vicenda. Abbiamo avuto momenti felici e momenti difficili, come ogni coppia che io conosco? Certo l’amore, le relazioni e il matrimonio hanno spesso colori molto sfumati, in grigio e in beige“.