Lulù Selassiè è ormai un lontano ricordo per Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti è legato ad Angelica Benevieri. A confermarlo sono stati i diretti interessati. Prima Angelica, a dire il vero, e poi Manuel che ha condiviso una sua story nella quale li si vede baciarsi. Una frequentazione alla luce del sole dunque per l’atleta, che dopo la fine della storia con Lulù si è rimesso in gioco con la Benevieri. Ma chi è lei? Angelica ha 20 anni, è di Roma ed è una tiktoker da quasi 270mila follower. C’è da scommettere allora che la loro storia sarà molto social.