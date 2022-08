Tutto pronto per la Notte della Taranta che si terrà la sera del 27 agosto a Melpignano, nel Salento. Il Concertone, giunto alla sua venticinquesima edizione, sarà diretto dal maestro e produttore Dardust. L’evento sarà trasmesso su Rai Uno, giovedì 1 settembre alle 23:15 e condotto eccezionalmente da Madame, assieme al critico musicale Gino Castaldo. L’artista è stata maestra concertatrice lo scorso anno e torna dopo aver partecipato con la versione di “Aria Caddhipulina”, contaminata dal brano “Marea”.

In scaletta previste tre ore di musica con 30 brani della tradizione popolare salentina, arrangiati in chiave contemporanea da Dardust (che proporrà anche il brano “Bardaggin” con coreografia di tamburelli) tra i quali: “L’acqua de la funtana”, “Aria Caddhipulina”, “Damme nu ricciu”, le pizziche di San Vito, Aradeo, Ostuni, Tochiarolo, Cordella, i brani in grico “Klama”, “Aremu”, “Calinitta” e in arbëreshë “Ec Ec.” con la partecipazione della stessa conduttrice Madame, “Taranta di Lizzano”, “Rirollalla”, “Fuecu” e l’omaggio a Pier Paolo Pasolini con il testo tratto dalla ricerca dell’intellettuale italiano “Canzoniere Italiano”. A dare ancora più vigore e potenza alle canzoni la presenza del corpo di ballo di 16 professionisti, diretti dalla coreografa Irma Di Paola. La scenografia, firmata da Massimo Calzavara, racchiude il messaggio dell’edizione 2022: “La tradizione abbraccia il linguaggio contemporaneo introducendo visioni futuriste”.

Marco Mengoni interpreterà “Klama”, scritta da Franco Corlianò e dedicato al tema dell’emigrazione. Il racconto di chi vede partire amici e familiari verso una terra lontana. L’artista canterà nella lingua minoritaria della Grecìa Salentina e poi proporrà la sua hit “Ma stasera”. Attesa anche per Elodie che con il corpo di ballo si lancerà nella “Pizzica di San Vito” e poi canterà la sua “Tribale”. Sul palco di Melpignano arriverà l’ospite internazionale Stromae con la sua “Alors on danse” mentre Samuele Bersani proporrà il brano simbolo della tradizione “Lu ruciu de lu mare” su una storia d’amore combattuta tra due amanti di diversa estrazione sociale e la versione pizzicata di “Chicco e Spillo”. Spazio anche alla quota rap con Massimo Pericolo con “Signore del bosco”, dopo la partecipazione di Clementino nel 2018, Guè Pequeno 2019 e Madame nel 2021. Gran finale con il classico “Calinitta” sul palco insieme Bersani, Pericolo, Madame, Elodie, Mengoni, Alfieri, Morciano e Pagliara.

“Sarà una Taranta fluida come la contemporaneità che viviamo. – ha affermato Dardust – Credo che siamo in un’epoca il cui concetto di integrazione sia fondamentale anche a livello culturale, un multiculturalismo di cui Stromae ha fatto il concept di base, per questo la scelta dell’artista internazionale non è stata casuale, ma ponderata e fortemente voluta. Stromae proporrà ‘Alor on Danse’ con incursioni di musica popolare salentina. Una reinterpretazione del famoso brano che incontra la tradizione e che sarà capace di sorprendere ed emozionare il pubblico”.