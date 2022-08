Aveva destato non poche preoccupazioni Francesco Chiofalo quando, pochi giorni fa, aveva fatto sapere di essere stato ricoverato in ospedale dopo una serata in discoteca a Catania. L’influencer si era mostrato nelle stories di Instagram mentre veniva caricato sull’ambulanza e tra le lacrime diceva: “Non sento la gamba”. Poi l’arrivo in ospedale, ma da quel momento il silenzio. Chiofalo aveva smesso di aggiornare i fan, ma qualcosa era comunque trapelato: l’influencer era stato visto in sedia a rotelle, e ora dopo giorni di apprensione rompe il silenzio.

“Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni… Ora sto meglio, ma non sto ancora bene… Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile… Per questo non sono stato più presente su Instagram… Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole”, ha scritto in una story.