Potrebbe essere un caso ma il tempismo suggerisce il contrario. A poche ore dalla pubblicazione dell’intervista di Rkomi per il Corriere, Paola Di Benedetto pubblica in una story una frase che sembra indirizzata proprio al cantante. I due hanno avuto una frequentazione, ufficializzata anche da uno scatto in compagnia di Fedez e Chiara Ferragni, che però è durata ben poco. Nel corso dell’intervista il cantante parlando della sua ex ha dichiarato, parlando del mondo del gossip: “Non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no“. Ed ecco che la Di Benedetto poche ore dopo pubblica una story nella quale scrive: “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: Là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio“.