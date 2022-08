“Ci vuole un miracolo per rimettere in sesto le mie emozioni”. Britney Spears confessa, nuovamente su Instagram, quella che sembra essere un’insicurezza esistenziale eterna nella sua vita privata, proprio a ridosso del nuovo brano in uscita scritto e cantato nientemeno che con Elton John. Intanto su Instagram la 40enne reginetta ad honorem del pop pubblica un lunghissimo post con una rosa in foto e un lungo e frammentario papiro dove, in sostanza, sottolinea come dal proprio doloroso passato non riesce a scappare e che queste vicende, compresi recenti documentari shock sulla sua vita privata, non riuscirà mai a togliersele di dosso e dalla mente se non grazie ad un miracolo. Spears spiega, in maniera confusa ma tra le righe comprensibile, che è capace soltanto di muoversi a favore del pubblico (“davanti alla telecamera, sul palco”) e che nella vita di tutti i giorni non ha ancora imparato a camminare da sola. E ancora: Britney aggiunge che sta provando a capire come smettere di chiedere di “volerne di più” riferendosi, più o meno metaforicamente, al cibo (“chiedo sempre di più anche se so che a Los Angeles molte persone muoiono di fame”) e alle gioie della vita. Un triste messaggio di una donna oramai adulta che sembra non avere la forza psicologica di rattoppare un passato burrascoso e costruire un presente dignitoso, oltretutto coronato quotidianamente da una attesa spasmodica dei fan. Tra l’altro il brano registrato con sir Elton John, Hold me closer, in uscita il 26 agosto, è stato anticipato con fare burlesco dallo stesso cantante britannico in un bar vip di Cannes, dove tra una folla entusiasta si è messo a cantarlo senza accompagnamento da un angolo del locale.