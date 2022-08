Will Smith è tornato sui social. E ha deciso di farlo in maniera originale. La star di Hollywood, infatti, ha pubblicato un video-meme nel quale due scimpanzé si provocano a vicenda, corredandolo con una simpatica didascalia: “Io che provo a tornare sui social”. Dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la notte degli Oscar, il celebre attore aveva rilasciato poche dichiarazioni, abbandonando i propri profili sui social network: solo il 29 marzo, in un post apposito, Smith si era scusato con il collega per il gesto. A distanza di quattro mesi, il 29 luglio, aveva pubblicato un altro video, rispondendo alle numerose critiche e domande sul suo comportamento: “Durante gli scorsi mesi, ho pensato tanto e lavorato su me stesso… Avete posto tante domande a cui ho voluto rispondere prendendomi del tempo”. Adesso, sembra nuovamente pronto a bazzicare sul web.

