Prosegue la lista di casi di consumatori che rimangono di sasso di fronte agli scontrini di bar e locali in questa calda estate. Nelle scorse settimane, solo per citarne alcuni, abbiamo avuto la colazione a Capri e il pasto consumato al Nikki Beach di Porto Cervo. Questa volta ci si sposta sul litorale romano, a Fregene. Qui un aperitivo è costato 753 euro a una comitiva di 21 persone che ha deciso di godersi il tramonto al Singita, noto stabilimento balneare. Il gruppo aveva ordinato del vino, pinsa, alcuni spritz, delle pepsi, alcuni cocktail e delle lattine di birra. A infastidire i clienti, come riporta anche Il Messaggero, è stato il costo del coperto: 25 euro a persona per il posto a sedere (molti sono rimasti in piedi), per un totale di 525 euro. Dal momento che non tutti hanno accettato il conto, si è deciso di contattare l’Associazione Giustitalia, organizzazione che si occupa di far rispettare il Codice del Consumo. Come indicato dal presidente, il dott. Luigi De Rossi, sarà presentato un esposto in Procura per truffa, ma anche una denuncia alle Autorità amministrative competenti per chiedere la revoca della concessione allo stabilimento balneare.

Tre sono le tipologie offerte dal Singita. Una prevede il servizio al bancone, senza costi aggiuntivi. Se invece si vuole prendere il telo e portarlo in spiaggia, allora si paga il servizio 3 euro. Infine il caso del “baldacchino”, oggetto della polemica, che comprende anche un aperitivo. “Offriamo cous cous, gamberi e altre prelibatezze come indicato nel nostro menù – sottolineano dal locale -. I signori che sono venuti, peraltro, hanno chiesto il ‘refill’ e noi abbiamo portato altro cibo senza battere ciglio“.