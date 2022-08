Laura Freddi è pronta per raccontarsi senza filtri e lasciarsi andare come forse non aveva fatto mai. Intervistata dal settimanale DiPiù la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip si è aperta circa dettagli intimi e privati della sua vita. Laura ha confidato come la nascita della piccola Ginevra le abbia davvero cambiato la vita in tutti i sensi. La bambina, nata nel 2018, è stata fortemente voluta e cercata da lei e dal padre Leonardo D’Amico. Laura spiega quanto sia stato difficile restare incinta dopo aver scoperto di soffrire di endometriosi: “Ginevra è stata un piccolo miracolo della scienza. Anche io ho scoperto di soffrire di endometriosi e dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip mi sono sottoposta ad una serie di controlli. I medici mi hanno diagnosticato questa malattia”. Freddi prosegue nel racconto spiegando come dopo la nascita della figlia tutti i dolori le siano letteralmente scomparsi: “Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi. Vivevo con gli antidolorifici”. C’è una spiegazione però. “Molte donne dopo una gravidanza vedono scomparire dal proprio corpo qualsiasi sintomatologia. Adesso il dolore è scomparso e mi reputo una donna fortunata”.

Dopo il primo parto i medici hanno consigliato a Laura Freddi di non avere altri figli per evitare di incappare in rischi gravi. Ginevra dunque resterà figlia unica ma dovrà prepararsi a vivere al matrimonio dei genitori e portare le fedi all’altare. Freddi e D’Amico sono infatti pronti per convolare a nozze la prossima primavera: “Quest’anno ho festeggiato i miei 50 anni di età e dieci anni di convivenza con Leonardo. Nostra figlia Ginevra però non è contenta. Ora che ha quattro anni e mezzo viene spesso da me e mi chiede: ‘Mamma ma quando lo sposi papà? Che aspettate? Vorrei tanto portarvi le fedi all’altare”. Un matrimonio già programmato per il 2021 ma slittato a causa della situazione pandemica in corso: “La pandemia mi ha tolto l’entusiasmo. Per le nostre nozze mi ero immaginata una festa grandissima ma abbiamo rimandato tante volte. Ora Ginevra ci ha messo con le spalle al muro e non possiamo più rimandare”. La showgirl, pronta ad una nuova stagione ricca di progetti ancora top secret, ha da poco realizzato uno dei sogni dei fan di Non è la Rai. Una vera e propria reunion con la collega Cristina Quaranta in vacanza a San Felice Circeo. Il legame tra le due è sempre stato molto forte, nonostante siano passati quasi 30 anni dalla fine della messa in onda del programma. E chissà di non rivederle presto insieme anche sul piccolo schermo.