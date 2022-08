Sprint alla Greg Paltrinieri e oro. Solo che questa volta a mettere in riga la concorrenza è Domenico Acerenza, “solitamente” argento alle spalle del fenomeno azzurro che ha chiuso al settimo posto. Dopo la doppietta di sabato sulla mezza distanza, il mare di Ostia regala un’altra medaglia iridata all’Italia. E poco dopo è arrivato un altro podio, in campo femminile, con il secondo posto di Ginevra Taddeucci.

Il nuotatore classe ’95 ha conquistato la vittoria nei 10 km in acque libere in 1 ora 50’33” precedendo il francese Marc Antoine Olivier di quattro secondi e il suo connazionale Logan Fontane di 6″. Paltrinieri ha chiuso al settimo posto attardato di 38 secondi.

Si è deciso tutto negli ultimi 800 metri, con Acerenza transitato all’ultima boa in terza posizione e poi bravo a sprintare riuscendo a bruciare i due francesi. “È stato davvero difficile, nel primo giro abbiamo saltato il rifornimento perché non abbiamo visto la barca. Il mare non ci permetteva di nuotare molto bene”, ha detto a Raisport il neo campione mondiale della distanza olimpica.

“È stata una faticaccia ma sono super felice. Un grazie alle Fiamme Oro e al circolo canottieri Napoli. Ora sul podio con l’inno sarà un’emozione, mi tremeranno le gambe”, ha concluso Acerenza. Taddeucci ha invece conquistato l’argento alle spalle della tedesca Leonie Bec, terzo posto per la portoghese Angelica Andrè.

“Sono contentissima. Non ci volevo credere. Stavo solo pensando: mi mangiano, mi mangiano. Invece alla fine ce l’ho fatta a resistere – ha detto al termine della gara – Riuscivo a tenere e a restare davanti. Sapevo che se fosse rimasta dietro, non sarei riuscita a risalire”. Quinta è arrivata Rachele Bruni, mentre Giulia Gabbrielleschi – sul podio nella 5 km – ha chiuso settima.