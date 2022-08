Il commissario Ue Paolo Gentiloni, intervenendo al Meeting di Rimini sottolinea l’urgenza nell’attuazione dei piani europei: “Bisogna accelerare sui piani, non ripensare o ricominciare da capo. Se c’è qualcosa di concreto da modificare, le porte a Bruxelles son aperte: ma per cose limitate, non per ricominciare da capo un programma da cui dipende la sorte della economia europea”.

Gentiloni ha anche sottolineato come l’Italia ha un ruolo centrale nel determinare il successo di Next generation Eu: “Sarà un esame di maturità prevalentemente in lingua italiana – ha detto -. Senza un successo italiano, il successo europeo è impossibile. La sfida in questo momento incerto dell’economia, di rallentamento, di inflazione, bisogna attuare i piani e bisogna farlo adesso”