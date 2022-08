Novanta interventi e oltre un milione di euro. Completata la sua trasformazione da Ken a Barbie, Rodrigo Alves, oggi Jessica Alves, è una riproduzione umana, fedele, della bambola più famosa al mondo. “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto il mio obiettivo e quindi somiglio a Barbie, proprio come volevo. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio ringrazio Dio”, aveva dichiarato qualche tempo fa al programma tv This Morning. Oggi, la 39enne vuole coronare l’ennesimo desiderio: avere un figlio: “Voglio un amore e una famiglia vera”, ha raccontato alla rivista Nuovo, a cui ha confessato anche di essersi sottoposta al trapianto dell’utero. In passato si era proposto Giacomo Urtis, chirurgo di molte celebrità e concorrente del Grande Fratello Vip, ma, secondo Jessica, i due sono incompatibili: “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”. Essendo stata vittima di episodi di bullismo, ‘Barbie’ sta cercando di instaurare una vera relazione – ha aggiunto – con qualcuno che condivida il suo sogno.

Raccontando la sua trasformazione, inoltre, Alves ha spiegato di non essere soddisfatta al 100%. Mancherebbe un’ultima operazione al naso che, però, i medici le hanno fortemente sconsigliato perché metterebbe a rischio la sua salute: “Se mi toccano il naso ora, lo perderei, diventerebbe nero e collasserebbe perché è troppo rovinato per gli interventi, se lo guardate bene si vede che non è perfetto”.