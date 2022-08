Tragedia durante la notte a Stintino, nel Sassarese: nella serata di ieri un anziano è caduto da una scogliera mentre pescava ed è deceduto. Il turista aveva 74 anni ed era originario di Gioia del Colle (Bari) e, secondo quanto è stato riportato, è precipitato per diversi metri sugli scogli. L’episodio è avvenuto intorno alle 22. Da capire che cosa abbia provocato la caduta, se un malore oppure un ostacolo. È stata immediata la richiesta ai soccorsi da parte dei testimoni, ma l’arrivo dei vigili del fuoco di Porto Torres, della guardia costiera e dei carabinieri si è rivelato vano: il 74enne è deceduto sul colpo. Non è stato semplice raggiungere il punto in cui è precipitato il pensionato: i pompieri sono arrivati con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto Torres ha inviato una motovedetta oltre a una squadra a terra. Il corpo senza vita è stato recuperato soltanto intorno all’una di notte.

Sfiorato il dramma invece a Forni di Sopra (Udine). Un escursionista 41enne di Brescia è rimasto bloccato tra pareti rocciose durante il rientro da una gita. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 20 di ieri da parte del fratello dell’uomo. Quest’ultimo era stato avvertito dalla vittima dopo numerosi tentativi non andati a buon fine a causa della scarsa copertura di rete nella zona. Dopo l’allarme è stato possibile individuare la sua posizione sopra alla frazione di Andrazza, a circa 1100 metri di altitudine all’interno di uno stretto canale roccioso poco distante da una cascata. Il 41enne era salito dalla Val di Suola fino in cima al Monte Pramaggiore e poi era sceso verso l’omonima casera, da solo. Ha seguito un sentiero non segnalato e ha smarrito la via. Ha scelto poi di seguire il sentiero più semplice, ovvero quello lungo il torrente “Bruttopasso”, ma ben presto è stato interrotto da cascate e da salti di roccia. Dopo aver superato una cascata scivolando nell’acqua, si è fermato alla sommità di una seconda cascata di circa trenta metri di altezza, impossibilitato a muoversi. Fortunatamente è riuscito a inviare la posizione ai soccorritori nonostante la zona, molto selvaggia, fosse coperta da scarso segnale telefonico. A quel punto, quattro soccorritori della stazione di Forni di Sopra hanno raggiunto la base della cascata in circa 30 minuti di cammino e hanno individuato il disperso attraverso richiami a voce. Appurato che l’uomo non avesse ferite, i soccorritori hanno iniziato una difficile salita sulla parete rocciosa a lato della cascata. Le operazioni di recupero sono state eseguite assieme ad una squadra di vigili del fuoco.