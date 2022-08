Ezra Miller ha deciso di seguire una terapia per curare i propri problemi mentali. La tormentata star di ‘The Flash’, 29 anni, protagonista in diversi film delle DC Comics come ‘Justice League’, ha annunciato, in una dichiarazione ufficiale, che si impegnerà a non ricadere in comportamenti violenti, per i quali si è scusato pubblicamente. L’attore, infatti,è stato recentemente accusato di furto con scasso nel Vermont e il prossimo 26 settembre dovrà risponderne davanti al giudice. All’inizio dell’anno, inoltre, era stato arrestato alle Hawaii e, a seguito di una denuncia per maltrattamenti fisici e mentali, è stato sottoposto a un ordine restrittivo.

“Dopo avere recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato il trattamento – ha spiegato Miller in un comunicato – Voglio scusarmi con tutti coloro che ho allarmato e sconvolto con il mio comportamento passato. Mi impegno a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva della mia vita”. Intanto, nonostante le numerose polemiche, la Warner Bros ha deciso di procedere con l’uscita di ‘The Flash’, che sarà nelle sale la prossima estate.