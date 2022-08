Diletta Leotta ha spento 31 candeline. Anzi, 13. Andiamo con ordine. Durante la serata del 16 agosto, la presentatrice ha festeggiato a Porto Cervo il suo compleanno. Come riportato da Fanpage, tra i volti noti che hanno partecipato al party esclusivo c’era anche la cantante Elodie, la sportiva Rossella Fiamingo ma soprattutto Giacomo Cavalli, il modello con cui Leotta avrebbe una relazione. “Avrebbe”, perché le indiscrezioni sono molte ma da parte dei diretti interessati non è mai arrivata l’ufficialità. Intanto si sono goduti insieme la serata per i festeggiamenti di Diletta, che ha scelto per l’occasione un abito scintillante con scollatura, firmato Dan More. Il costo? 2970 euro. Torta alla frutta e candeline scherzosamente al contrario: 13 anni invece di 31. “Te li porti bene, amica!”, ha scritto ironicamente sui social la schermitrice. Quest’anno, dunque, una festa più sobria. Sì perché esattamente 12 mesi fa, in occasione del suo 30esimo compleanno, Diletta Leotta aveva organizzato una grande cerimonia che aveva fatto infuriare il web. Nel ‘mirino’ erano finite le “donne lampadario”. “Sono degradanti, bisogna sottolineare questo fatto”, aveva scritto qualcuno sui social. Stavolta, invece, solo balli, divertimento e spensieratezza. Nessuna polemica all’orizzonte, per il momento.

