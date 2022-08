I vigili del fuoco spagnoli sono al lavoro per contenere il vasto incendio che si e’ sviluppato nella regione di Aragona, in particolare vicino al comune di Anon de Moncayo. In 300, con l’aiuto di elicotteri, stanno operando per domare le fiamme che stanno devastando tanti appezzamenti di terreno. Stando ai numeri forniti dalle autorità regionali, almeno 1500 persone sono state costrette ad evacuare.