Ma quale guerra. Tra Victoria Beckham e Nicola Peltz non ci sarebbe nessun astio. È l’attrice stessa a cercare di spazzare via i pettegolezzi in un’intervista a Variety. Secondo Nicola, che nelle scorse ore si era sfogata sui social con frecciate che sembravano indirizzate proprio alla suocera. le voci di una lite tra loro due sarebbero iniziate quando la giovane ha scelto di indossare un abito di Valentino per il matrimonio con Brooklyn Beckham, decidendo all’ultimo di lasciar stare il vestito disegnato dalla suocera. “L’avrei indossato, lo volevo davvero, ma pochi mesi dopo, Victoria Beckham si è resa conto che il suo atelier non era in grado di portare a termine il lavoro, quindi ho dovuto scegliere un altro vestito. Victoria non mi ha detto che non potevo indossare un suo abito e io non ho detto che non volevo indossarlo. È lì che è iniziato il chiacchiericcio” spiega Nicola.

A queste parole fanno eco quelle del marito Brooklyn: “Ho imparato che i media cercheranno sempre di scrivere cose del genere. Cercheranno sempre di screditare le persone. Ma in famiglia tutti vanno d’accordo, il che è positivo”. Sarà vero? Al momento Posh Spice non ha ancora rotto il silenzio su questa vicenda, quindi è meglio continuare a tenere d’occhio la famiglia Beckham in attesa di nuovi sviluppi.