Trent’anni dopo il matrimonio con Natalia Estrada, Giorgio Mastrota si sposa nuovamente. Il conduttore convolerà a nozze con Floribeth Gutierrez, sua compagna dal 2011, e la cerimonia si terrà a settembre a Bormio, in Valtellina, dove i due vivono da diverso tempo. La coppia ha due figli, Matilde e Leonardo, di 9 e 5 anni. Alle nozze, però, come svelato da ‘TgCom 24‘, non sarà presente l’ex moglie di Mastrota, da cui si è separato nel 1998. Nel 2019, infatti, il conduttore aveva dichiarato che non l’avrebbe invitata: “Io e Natalia siamo rimasto in buoni rapporti, (…) ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”. La cerimonia, con rito civile, sarà esclusiva e strettamente privata. Vi parteciperanno, infatti, solo i parenti e gli amici più stretti. Al matrimonio presenzierà Natalia Junior, figlia che Mastrota ha avuto da Estrada e che lo ha già reso nonno due volte.